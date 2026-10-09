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Fuel distributors urged to await guidance on Trump's diesel order

Fuel distributors, wholesalers and retailers are being warned against changing their business practices in response to Trump's Monday executive order.

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