Fuel distributors urged to await guidance on Trump's diesel order

Fuel distributors, wholesalers and retailers are being warned against changing their business practices in response to Trump's Monday executive order.
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