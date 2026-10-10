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Экипажи модернизированных БМП-2М применяют новую тактику работы в условиях активности БПЛА

Экипажи модернизированных БМП-2М применяют новую тактику работы в условиях активности БПЛА

Военнослужащий 1‑й гвардейской танковой армии с позывным «Поляк» рассказал об изменениях работы расчета БМП-2М в условиях современных боевых действий.

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