«Они никогда не были в метро, просто никогда»: Оксана Самойлова рассказала, что её дети мечтают о поездке

Блогер и модель Оксана Самойлова в откровенной беседе призналась, что её дети от брака с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган, никогда не спускались в метро, но очень хотели бы это сделать.
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