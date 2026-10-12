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МОСИНФОРМ

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Главархив Москвы открыл онлайн-доступ к снимкам сына Александра II 1902 года

Главархив Москвы открыл онлайн-доступ к снимкам сына Александра II 1902 года

На сайте Главархива Москвы стал доступен фотоальбом, посвященный военным маневрам 1902 года в Курской губернии под командованием великого князя Сергея Александровича — сына императора Александра II.

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