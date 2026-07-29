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Пронедра

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Ограничение сахара в первые 1000 дней снижает риск Альцгеймера на 46%

Ограничение сахара в первые 1000 дней снижает риск Альцгеймера на 46%

Во время и после Второй мировой войны британцам выдавали продукты по талонам. Сахар строго нормировали: взрослые получали около 41 грамма в сутки — примерно столько, сколько ВОЗ рекомендует сегодня, — а детям до двух лет отдельной квоты и вовсе не полагалось.

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