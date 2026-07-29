Ограничение сахара в первые 1000 дней снижает риск Альцгеймера на 46%

Во время и после Второй мировой войны британцам выдавали продукты по талонам. Сахар строго нормировали: взрослые получали около 41 грамма в сутки — примерно столько, сколько ВОЗ рекомендует сегодня, — а детям до двух лет отдельной квоты и вовсе не полагалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии