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Товарищеские матчи. «Ювентус» против «Ниццы», «Барселона» в гостях у «Бирмингема» из Чемпионшипа

В товарищеских матчах « Ювентус » примет «Ниццу», « Барселона » сыграет в гостях с « Бирмингемом ». Товарищеские матчи « Монако » Франция – « Серкль Брюгге » Бельгия – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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