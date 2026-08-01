В Спасском выступит «Русский оркестр “Крылатый город”» из Орла

В воскресенье, 2 августа, в Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» приедет оркестр русских народных инструментов из Орла «Русский оркестр “Крылатый город”», чтобы порадовать местных жителей и гостей концертом «Душа России».
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