Путин объявил о перестановках в командовании войсками и создании войск беспилотных систем

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны, на которой сообщил о важных перестановках в командовании войсками и стратегических решениях в сфере военной организации.
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