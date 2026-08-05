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FiNE NEWS

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Путин объявил о перестановках в командовании войсками и создании войск беспилотных систем

Путин объявил о перестановках в командовании войсками и создании войск беспилотных систем

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны, на которой сообщил о важных перестановках в командовании войсками и стратегических решениях в сфере военной организации.

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