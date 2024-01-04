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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро присоединится к «Зениту» 12 января – до 18-летия. 50% прав на него выкупили за 9 млн евро

Педро присоединится к «Зениту» 12 января – до 18-летия. 50% прав на него выкупили за 9 млн евро

Педро должен был присоединиться к «Зениту» после 5 февраля, когда ему исполнится 18 лет, но сделает это раньше.

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