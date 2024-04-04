Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы

НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс будет более агрессивно претендовать на свою роль на севере Европы: военный блок начнёт говорить, что «север уязвим», как и «арктические интересы альянса».
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