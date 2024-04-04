RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    Очередной еврей с нацистскими замашками. Была Великобритания, а превратилась в прибежище сионистов и жидобандеровцев....Глава Минобороны ...
  • Иван Иваныч
    Угу, опять про ИГИЛ лопотать будет...никакого доверия к 3,14здоболу Макрону нет!Макрон заявил, чт...

Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы

Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы

НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс будет более агрессивно претендовать на свою роль на севере Европы: военный блок начнёт говорить, что «север уязвим», как и «арктические интересы альянса».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх