Reuters: Белый дом провел встречу с ВПК по производству оружия для Киева

Представители Белого дома провели встречу с руководителями компаний американского военно-промышленного комплекса (ВПК) для обсуждения вопросов производства оружия для Украин, в частности, речь шла о БПЛА и проблемах разминирования.
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