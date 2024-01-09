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Reuters: Белый дом провел встречу с ВПК по производству оружия для Киева

Reuters: Белый дом провел встречу с ВПК по производству оружия для Киева

Представители Белого дома провели встречу с руководителями компаний американского военно-промышленного комплекса (ВПК) для обсуждения вопросов производства оружия для Украин, в частности, речь шла о БПЛА и проблемах разминирования.

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