Глубокое погружение в генетику потребления алкоголя

Группа ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego School of Medicine) глубоко изучила набор данных о более чем 3 миллионах человек, собранный генетической компанией 23andMe, Inc.
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