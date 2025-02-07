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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.

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