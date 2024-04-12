Замена полотенцесушителя в Москве и Московской области

Полотенцесушитель создаст комфортную температуру в ванной, поможет избежать сырости и плесени. Установим полотенцесушитель в подготовленное место вашей ванной в Москве и Московской области! Мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (495) 235-25-21 Мы предоставляем следующие услуги: Вызов сантехника на дом для решения комплексных вопросов; Круглосуточный график работы; Срочный выезд мастера; Ремонт полотенцесушителя; Устранение течи полотенцесушителя; Доставка нового полотенцесушителя, комплектующих.
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