Социолог Лисневский: Уровень преступности в Молдавии скоро будет ужасным

Увеличения числа жестоких преступлений стоит ожидать в Молдавии в ближайшее время. Это связано с тем, что общество последние годы живет в постоянном стрессе, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский агентству Sputnik Moldova.
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