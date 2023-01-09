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Казахстан объявил состав сборной на ЧА среди женщин до 22 лет

Федерация бокса Казахстана объявила  состав женской сборной страны на чемпионат Азии по боксу до 22 лет, который пройдет в Тайланде с 16 по 27 января.

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