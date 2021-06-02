О капитуляции Путина: полные условия

Анатолий el_murid Несмиян, который в представлениях для #ЖЖ не нуждается, назвал обновлённую позицию Кремля, согласно которой Россия не намерена отказываться от украинского транзита даже после пуска «Северного потока – 2», актом безоговорочной капитуляции.
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