О капитуляции Путина: полные условия

Анатолий el_murid Несмиян, который в представлениях для #ЖЖ не нуждается, назвал обновлённую позицию Кремля, согласно которой Россия не намерена отказываться от украинского транзита даже после пуска «Северного потока – 2», актом безоговорочной капитуляции.