Движение первых, образованное велением Президента всего лишь два года назад в ознаменование столетия пионерии (я, правда, до сих пор не пойму, как совмещаются у нас пионерия, религиозность и Ильин со Шмелевым), уже отметилось первым достижением сомнительного свойства — в Екатеринбурге задержана экс-глава свердловского отделения «Движение первых» Наталью Ермаченко по подозрению в мошенничестве в особо крупном […] Сообщение Вот и первая из «Движения первых» немножко лишнего для себя взяла.
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