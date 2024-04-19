Движение первых, образованное велением Президента всего лишь два года назад в ознаменование столетия пионерии (я, правда, до сих пор не пойму, как совмещаются у нас пионерия, религиозность и Ильин со Шмелевым), уже отметилось первым достижением сомнительного свойства — в Екатеринбурге задержана экс-глава свердловского отделения «Движение первых» Наталью Ермаченко по подозрению в мошенничестве в особо крупном […] Сообщение Вот и первая из «Движения первых» немножко лишнего для себя взяла.