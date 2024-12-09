Маск отреагировал удивленным эмодзи на слова Зеленского о Трампе и НАТО

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал удивленным эмодзи на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не считает нужным обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вступление Украины в НАТО.
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