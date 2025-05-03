По Вашингтону прошел "Бессмертный полк"

В центральной части Вашингтона состоялось шествие "Бессмертного полка", его участники с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны и красными знаменами прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на центральном бульваре города.
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