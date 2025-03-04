Накануне 8 марта появилась идея поднять ввозные пошлины на импортные цветы

Повышение пошлины на импортные цветы и снижение для российских производителей НДС до 10% поможет развивать цветочную отрасль и наращивать долю на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Porsche с подарочным бантом, выброшенный в сердцах на мытищинскую помойку, взывает к примирению Сергея и Аллы
- Лавров: конфликт на Украине не будет остановлен на линии соприкосновения - армия РФ продвигается к конституционным границам новых российских регионов
- Среди российских граждан - все больше культовых деятелей современности. Новым россиянином станет серб Эмир Кустурица
Свежие комментарии