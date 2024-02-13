8 частых ошибок в общении с коллегами и вообще с людьми

Эти неочевидные, но серьёзные просчёты могут существенно испортить отношения.1. Не запоминать, кто есть кто и чем занимается Начинать очередную встречу с коллегой с вопроса «Как тебя зовут?» или «А что ты делаешь?» — худший способ построить отношения.