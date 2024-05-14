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Морозов о том, когда «Куньлунь» вернется в Китай: «Требования техрегламента в КХЛ сложно выполнимы. Надо стремиться, чтобы к следующем сезону команда смогла переехать»

– «Куньлунь» будет играть в Мытищах. Что стало камнем преткновения? Когда он вернется в Китай? – В этом году большая работа была проделана с командой из Китая, наши представители работали, летали туда.

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