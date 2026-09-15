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РИА Новый день

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США сокращают использование танков Abrams после их провала на Украине

США сокращают использование танков Abrams после их провала на Украине

США сокращают численность танков Abrams после выявления недостатков данной бронетехники в ходе украинского конфликта.

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