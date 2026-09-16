Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова: как сложилась судьба актрисы

Потеряла ребенка и дважды стала вдовой Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»После продолжительной болезни в Санкт-Петербурге умерла заслуженная артистка России Наталья Данилова.
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