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Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова: как сложилась судьба актрисы

Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова: как сложилась судьба актрисы

Потеряла ребенка и дважды стала вдовой Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»После продолжительной болезни в Санкт-Петербурге умерла заслуженная артистка России Наталья Данилова.

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