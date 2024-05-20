Сергей Собянин дал старт строительству тоннеля Рублёво-Архангельской линии

Землю будут буравить щиты «Натали» и «Виктория» Мэр Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей на участке строительства метро от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева».
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