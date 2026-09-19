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Шоу-бизнес: Возил на Мальдивы юную актрису и «умирал рядом»: Почему вернулся к сыну и жене Стас Пьеха, но все-равно одинок в свои 45

Шоу-бизнес: Возил на Мальдивы юную актрису и «умирал рядом»: Почему вернулся к сыну и жене Стас Пьеха, но все-равно одинок в свои 45

Стас Пьеха появился на сцене, и это казалось предопределенным самой судьбой. За плечами - легендарная фамилия, свет софитов и музыка, которая звучала в доме буквально с пеленок.

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