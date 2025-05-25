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Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким»

Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким»

Американская сторона дала понять, что в преддверии следующего раунда контактов между Москвой и Киевом Вашингтон настаивает на исключении из российской делегации представителей «ястребиного лагеря» – сторонников «жесткой линии», в частности, Владимира Мединского.

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