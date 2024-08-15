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Экс-разведчик США объяснил, каким образом ВСУ ускорили своё поражение

Экс-разведчик США объяснил, каким образом ВСУ ускорили своё поражение

Риттер высказался об операции ВСУ в Курской областиБывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина, начав операцию в Курской области, ускорила своё поражение, поскольку полученное западное вооружение "взлетает на воздух".

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