ВСУ за сутки выпустили 60 боеприпасов в ходе 20 атак на территории ДНР

Два десятка атак ВСУ, в ходе которых по территории ДНР выпустили 60 боеприпасов, зарегистрированы на территории ДНР за прошедшие сутки, 22 марта сообщает пресс-служба республиканского управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.