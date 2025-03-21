ВСУ за сутки выпустили 60 боеприпасов в ходе 20 атак на территории ДНР

Два десятка атак ВСУ, в ходе которых по территории ДНР выпустили 60 боеприпасов, зарегистрированы на территории ДНР за прошедшие сутки, 22 марта сообщает пресс-служба республиканского управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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