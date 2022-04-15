Держдума РФ США висунули звинувачення проти заступника голови Держдуми РФ Бабакова та двох його співробітників Їх звинувачують у змові з метою вплинути на американську політику, починаючи з 2012 року У четвер Міністерство юстиції США висунув звинувачення проти трьох громадян Росії: заступника голови Держдуми Олександра Бабакова та двох його співробітників — керівника апарату Олександра Воробйова […] Сообщение США висунули звинувачення проти заступника голови Держдуми РФ Бабакова та двох його співробітників появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.