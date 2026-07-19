Жоао Фонсека: «Хочу, чтобы мной восхищались не только за теннис, но и за харизму»

19-летний Жоао Фонсека рассказал, каким человеком и теннисистом хочет остаться в памяти людей. – После победы над Джоковичем и выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема» многие стали иначе оценивать ваш уровень, потенциал и статус.