Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил об уязвимости США для ракет РФ в случае войны

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал провокационные заявления западных политиков о возможном военном столкновении с Россией, пояснив, что США в этом случае окажутся уязвимы перед российскими ракетами.
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