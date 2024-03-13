МО: подвиг ефрейтора Каминских помог сорвать попытку прорыва обороны ВС РФ

Гвардии ефрейтор, замкомандира мотострелкового взвода Константин Каминских, получив легкое ранение, самостоятельно оказал себе помощь и в таком состоянии продолжал вести наблюдение и корректировал огонь российских артиллеристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии