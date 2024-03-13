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МО: подвиг ефрейтора Каминских помог сорвать попытку прорыва обороны ВС РФ

МО: подвиг ефрейтора Каминских помог сорвать попытку прорыва обороны ВС РФ

Гвардии ефрейтор, замкомандира мотострелкового взвода Константин Каминских, получив легкое ранение, самостоятельно оказал себе помощь и в таком состоянии продолжал вести наблюдение и корректировал огонь российских артиллеристов.

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