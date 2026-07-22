Хегсет обвинил Байдена в передаче Украине боеприпасов из запасов США

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских военных резервов, однако восполнить эти запасы в установленные сроки не удалось.
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