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Аргументы и Факты

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Хегсет обвинил Байдена в передаче Украине боеприпасов из запасов США

Хегсет обвинил Байдена в передаче Украине боеприпасов из запасов США

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских военных резервов, однако восполнить эти запасы в установленные сроки не удалось.

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