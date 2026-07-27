Музею ВДНХ исполнится 7 лет 1 августа

1 августа — двойной праздник: день рождения Главной выставки страны и 7-летие Музея ВДНХ. Музей был открыт ровно семь лет назад, в день 80-летия ВДНХ, и с тех пор стал лучшей стартовой точкой для знакомства с выставкой.
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