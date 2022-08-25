Российские миротворцы готовятся покинуть Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы, временно размещенные в Лачинском коридоре, готовятся к передислокации, следует из сообщения в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».
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