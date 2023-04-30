Собчак вспомнила о дешевых джинсах своей молодости за 2000 долларов

«Бутик Dolce Gabbana — это место, где любая девушка чувствовала спокойствие. Что в жизни все хорошо, нет никакой этой голодной России, кризисов, дефолтов и прочего», — с легкой грустью говорит Ксения Собчак, вынося свой приговор эпохе нулевых.