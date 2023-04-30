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Собчак вспомнила о дешевых джинсах своей молодости за 2000 долларов

Собчак вспомнила о дешевых джинсах своей молодости за 2000 долларов

«Бутик Dolce Gabbana — это место, где любая девушка чувствовала спокойствие. Что в жизни все хорошо, нет никакой этой голодной России, кризисов, дефолтов и прочего», — с легкой грустью говорит Ксения Собчак, вынося свой приговор эпохе нулевых.

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