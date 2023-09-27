Собянин: Турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

В столичной туриндустрии работает около 500 тыс. человек Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте поздравил работников столичной туриндустрии с Всемирным днем туризма, который отмечается 27 сентября.
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