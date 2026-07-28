Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Раскрыто имя наследницы Эпштейна. Кто она?

Раскрыто имя наследницы Эпштейна. Кто она?

NYT назвала уроженку Белоруссии Карину Шуляк потенциальной наследницей ЭпштейнаДжеффри Эпштейн с неизвестными девушкамиEpstein Estate/House Oversight/Global Look Press Бывшая спутница Джеффри Эпштейна Карина Шуляк может получить до $100 млн из его состояния.

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