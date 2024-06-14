Маска ждет и премия на 50 млрд долларов, и иск о харассменте

Акционеры Tesla поддержали выплату миллиардеру крупнейшего корпоративного бонуса в истории США. Одновременно экс-сотрудники SpaceX обвинили бизнесмена в том, что он превратил компанию в сексистский «зверинец» и лично увольнял сотрудников за критикуИсторический триумф Илона Маска в вопросе получения рекордной компенсации за деятеельность на посту главы Tesla близок как никогда.