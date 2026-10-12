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Релиз Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, фильм по Cyberpunk 2077, 2-й сезон WARDOGS, дата Squadron 42…

Релиз Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, фильм по Cyberpunk 2077, 2-й сезон WARDOGS, дата Squadron 42…

Состоялся выход дополнения Dark Arisen для Dragon’s Dogma II; Squadron 42 получила страницу в Steam и примерную дату выхода; авторы WARDOGS раскрыли подробности второго сезона; гендиректор Pearl Abyss рассказала, почему у Crimson Desert на релизе был недостаточно высокий балл; в Phantom Blade Zero будут элементы соулс-лайков; .

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