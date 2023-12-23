Экс-игрок ЦСКА Масалитин: "Спартак" хочет иметь в составе игроков из Европы

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост главного тренера столичного "Спартака", предположив, что красно-белые ориентируются на европейский путь развития, передает Vprognoze.
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