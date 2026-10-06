В Татарстане в 2039 году Курбан-байрам отметят дважды

Мусульмане Татарстана, как и верующие по всему миру, в 2039 году дважды отметят Курбан-байрам. Это связано с тем, что исламский лунный календарь примерно на 11 дней короче солнечного, поэтому даты мусульманских праздников ежегодно смещаются.
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