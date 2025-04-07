Опрос показал нежелание республиканцев и дальше финансировать Киев

В США 79 процентов сторонников Республиканской партии выступают против продолжения помощи Украине. Они не хотят и дальше предоставлять Киеву финансовую поддержку, такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный для газеты The Wall Street Journal (WSJ).
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