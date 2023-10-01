Захарова сравнила слова о вступлении Украины в ЕС со стеганием мертвой лошади

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Верховного представителя Еврокомиссии по внешним делам и политике безопасности о вступлении Украины в ЕС со стеганием мертвой лошади.
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