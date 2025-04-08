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МИД Японии: Токио рассматривает заключение мирного договора с Россией

МИД Японии: Токио рассматривает заключение мирного договора с Россией

Япония намерена заключить с Россией мирный договор, несмотря на текущие разногласия в отношениях. Об этом говорится в докладе японского МИД «Синяя книга», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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