МИД Японии: Токио рассматривает заключение мирного договора с Россией

Япония намерена заключить с Россией мирный договор, несмотря на текущие разногласия в отношениях. Об этом говорится в докладе японского МИД «Синяя книга», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
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