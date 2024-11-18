BYD полностью раскрыл салон большого минивэна Xia

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась «живая» презентация упрощенного аналога Denza D9. Минивэн под материнской маркой отличится семиместным салоном, экраном-кинотеатром для задних пассажиров, бортовым холодильником и мультиконтурными креслами с вентиляцией, подогревом и электрорегулировками.
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