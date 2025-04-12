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«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», сборная России и РФС поздравили с Днем космонавтики

«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», сборная России и РФС поздравили с Днем космонавтики

Праздник ежегодно отмечается 12 апреля и приурочен к полету Юрия Гагарина в космос в 1961 году. «С Днем космонавтики! Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе, и открыл для нас мир с абсолютно новой стороны», – сказано в сообщении Российского футбольного союза (РФС).

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