«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», сборная России и РФС поздравили с Днем космонавтики

Праздник ежегодно отмечается 12 апреля и приурочен к полету Юрия Гагарина в космос в 1961 году. «С Днем космонавтики! Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе, и открыл для нас мир с абсолютно новой стороны», – сказано в сообщении Российского футбольного союза (РФС).