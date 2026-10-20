На фотографиях из Дубая Дмитрий Нагиев стоит в свободной футболке с отверстиями и полосатых брюках. Рядом — его сын Кирилл, которому достаточно было одной реплики, чтобы семейный снимок превратился в новость: «Жалко папа одет, как будто его дед одевал».